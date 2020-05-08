УЄФА проводить опитування на звання найкращої команди України

Союз європейських футбольних асоціацій у Twitter пропонує обрати найкращу футбольну команду часів незалежності України.

УЄФА запропонував своїм підписникам п’ять варіантів:

Динамо Київ – 1999 рік (1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА);

Збірна України – 1999 рік (друге місце у відбірковій групі з Францією та Росією, поразка у плей-оф Євро-2000);

Збірна України – 2006 рік (1/4 фіналу чемпіонату світу);

Шахтар Донецьк – 2009 рік (перемога у Кубку УЄФА);

Дніпро – 2015 рік (фінал Ліги Європи УЄФА).

Зазначимо, що до кандидатів не потрапила збірна України 2019 року, яка з першого місця кваліфікувалася на Євро-2020.

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Раніше стало відомо, коли може поновитися розіграш чемпіонату України з футболу.

Фото: FC Dnipro