Чемпіонат Португалії з футболу відновиться у червні

Чемпіонат Португалії з футболу, який призупинили через пандемію коронавірусу, поновиться 4 червня.

Чемпіонат Португалії призупинили у березні, відігравши 24 тури.

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Перед відновленням чемпіонату усі футболісти, тренерські штаби та працівники стадіонів здадуть тести на коронавірус.

4 червня відбудеться один або кілька матчів 25 туру чемпіонату Португалії. Повний календар буде доступний пізніше.

У турнірній таблиці лідирує Порту, який набрав 60 очок. Слідом йде лісабонська Бенфіка (59 очок), третя – Брага (46).

Нагадаємо, у Хорватії назвали дату відновлення футбольного сезону.

Джерело: Liga Portugal