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Факти / Спорт

Орієнтовні дати відновлення футбольних ліг у Європі

Футбольна Європа потрохи оговтується від ситуації з пандемією коронавірусу, що склалася у світі.

Після того, як низка країн послабили карантин та дозволили професійним спортсменам проводити індивідуальні тренування, а пізніше приступити до командних, почали з’являтися офіційні підтвердження про відновлення поточного сезону.

Читайте: Розклад матчів першого туру Бундесліги після карантину

Вже у цей вікенд, 16 травня, поєдинками 26 туру має відновитися німецька Бундесліга.

Орієнтовні дати відновлення європейських футбольних ліг:

  • Німеччина – 16 травня
  • Чехія – 23 травня
  • Угорщина – 23 травня
  • Данія – 28 травня
  • Польща – 29 травня
  • Україна – 30 травня
  • Хорватія – 30 травня
  • Сербія – 30 травня
  • Чорногорія – 1 червня
  • Австрія – 2 червня
  • Португалія – 4 червня
  • Болгарія – 5 червня
  • Словенія – 6 червня
  • Іспанія – 12 червня
  • Туреччина – 12 червня
  • Італія – 13 червня
  • Кіпр – 17 червня
  • Англія – 19 червня
  • Росія – 21 або 28 червня

А ось чемпіонати Нідерландів, Бельгії та Франції завершили достроково. Через відповідне рішення у Лізі 1 розгорівся скандал – Ліон звинуватив керівництво в умисному достроковому завершенні чемпіонату, щоб клуб не зміг потрапити у єврокубки.

Фото: Getty Images

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