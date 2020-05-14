Футбольна Європа потрохи оговтується від ситуації з пандемією коронавірусу, що склалася у світі.
Після того, як низка країн послабили карантин та дозволили професійним спортсменам проводити індивідуальні тренування, а пізніше приступити до командних, почали з’являтися офіційні підтвердження про відновлення поточного сезону.
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Вже у цей вікенд, 16 травня, поєдинками 26 туру має відновитися німецька Бундесліга.
Орієнтовні дати відновлення європейських футбольних ліг:
- Німеччина – 16 травня
- Чехія – 23 травня
- Угорщина – 23 травня
- Данія – 28 травня
- Польща – 29 травня
- Україна – 30 травня
- Хорватія – 30 травня
- Сербія – 30 травня
- Чорногорія – 1 червня
- Австрія – 2 червня
- Португалія – 4 червня
- Болгарія – 5 червня
- Словенія – 6 червня
- Іспанія – 12 червня
- Туреччина – 12 червня
- Італія – 13 червня
- Кіпр – 17 червня
- Англія – 19 червня
- Росія – 21 або 28 червня
А ось чемпіонати Нідерландів, Бельгії та Франції завершили достроково. Через відповідне рішення у Лізі 1 розгорівся скандал – Ліон звинуватив керівництво в умисному достроковому завершенні чемпіонату, щоб клуб не зміг потрапити у єврокубки.