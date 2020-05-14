Футбольна Європа потрохи оговтується від ситуації з пандемією коронавірусу, що склалася у світі.

Після того, як низка країн послабили карантин та дозволили професійним спортсменам проводити індивідуальні тренування, а пізніше приступити до командних, почали з’являтися офіційні підтвердження про відновлення поточного сезону.

Читайте: Розклад матчів першого туру Бундесліги після карантину

Вже у цей вікенд, 16 травня, поєдинками 26 туру має відновитися німецька Бундесліга.

Орієнтовні дати відновлення європейських футбольних ліг:

Німеччина – 16 травня

Чехія – 23 травня

Угорщина – 23 травня

Данія – 28 травня

Польща – 29 травня

Україна – 30 травня

Хорватія – 30 травня

Сербія – 30 травня

Чорногорія – 1 червня

Австрія – 2 червня

Португалія – 4 червня

Болгарія – 5 червня

Словенія – 6 червня

Іспанія – 12 червня

Туреччина – 12 червня

Італія – 13 червня

Кіпр – 17 червня

Англія – 19 червня

Росія – 21 або 28 червня

А ось чемпіонати Нідерландів, Бельгії та Франції завершили достроково. Через відповідне рішення у Лізі 1 розгорівся скандал – Ліон звинуватив керівництво в умисному достроковому завершенні чемпіонату, щоб клуб не зміг потрапити у єврокубки.