Чемпіонат Франції завершили, щоб Ліон не потрапив у єврокубки – Le Parisien

Чемпіонат Франції з футболу достроково завершили за підсумками 28 турів, щоб футбольний клуб Ліон не потрапив у єврокубки.

За інформацією французького видання Le Parisien, керівництво Професіональної футбольної ліги перебуває у поганих стосунках з президентом Ліона Жан-Мішелем Олясом, який часто висловлює незадоволення щодо багатьох моментів.

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Сезон-2019/20 у французькій Лізі 1 завершили достроково через пандемію коронавірусу. Чемпіоном країни визнали ПСЖ. Другу сходинку та пряму путівку у Лігу чемпіонів отримав Олімпік Марсель. А Ренн зіграє у кваліфікації ЛЧ. До Ліги Європи пройшли: Лілль, Реймс та Ніцца.

Ліон посів сьому сходинку та не зміг потрапити у єврокубки. Керівництво клубу пообіцяло подати до суду на рішення про дострокове завершення чемпіонату країни.

Джерело: Le Parisien