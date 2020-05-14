Теофімо Лопес оголосив про відміну бою з Ломаченком

Чемпіон IBF у легкій вазі американець Теофімо Лопес під час прямого ефіру у соцмережі Instagram заявив, що його поєдинок проти володаря чемпіонських поясів WBA, WBO і WBC у легкій вазі українця Василя Ломаченка скасований.

— Бій з Ломаченком не відбудеться, тому що він в Україні і не може прилетіти у США. Ми намагалися організувати бій з Девіном Хейні, але його команда не захотіла. На жаль, більшість боксерів із топ-15 у моїй ваговій категорії знаходяться за межами США. Це відстій, – сказав Лопес.

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Теофімо Лопес здобув титул IBF у поєдинку з Річардом Коммі наприкінці 2019 року. У травні Лопес мав провести об’єднувальний поєдинок з володарем інших поясів легкої ваги Василем Ломаченком, але через коронавірус поєдинок перенесли на невизначений термін.

Раніше Ломаченко та американець Девін Хейні влаштували словесну перепалку на офіційній сторінці спортивного стрімінгового сервісу DAZN.

Фото: Teofimo Lopez