PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Теофімо Лопес оголосив про відміну бою з Ломаченком

Чемпіон IBF у легкій вазі американець Теофімо Лопес під час прямого ефіру у соцмережі Instagram заявив, що його поєдинок проти володаря чемпіонських поясів WBA, WBO і WBC у легкій вазі українця Василя Ломаченка скасований.

— Бій з Ломаченком не відбудеться, тому що він в Україні і не може прилетіти у США. Ми намагалися організувати бій з Девіном Хейні, але його команда не захотіла.

На жаль, більшість боксерів із топ-15 у моїй ваговій категорії знаходяться за межами США. Це відстій, – сказав Лопес.

Читайте: Ломаченко та Усик потрапили до бази Миротворця

Теофімо Лопес здобув титул IBF у поєдинку з Річардом Коммі наприкінці 2019 року. У травні Лопес мав провести об’єднувальний поєдинок з володарем інших поясів легкої ваги Василем Ломаченком, але через коронавірус поєдинок перенесли на невизначений термін.

Раніше Ломаченко та американець Девін Хейні влаштували словесну перепалку на офіційній сторінці спортивного стрімінгового сервісу DAZN.

Фото: Teofimo Lopez

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка