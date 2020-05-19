Лігу чемпіонів та Лігу Європи можуть завершити у форматі “фіналу чотирьох” – AS

Робоча група УЄФА запропонувала завершити поточні розіграші Ліги чемпіонів та Ліги Європи у форматі “фіналу чотирьох”.

Якщо пропозицію затвердять, то “фінал чотирьох” Ліги чемпіонів відбудеться у Стамбулі, а півфінали та фінал Ліги Європи – у Гданську.

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Також відомо, що на стадії 1/4 фіналу в обох турнірах запропонували проводити по одному матчу, а не по два.

Лігу Європи можуть відновити 6 серпня, а Лігу чемпіонів – 8-го.

До вимушеної паузи у Лізі чемпіонів вдалося провести лише чотири з восьми матчів 1/8 фіналу, а у Лізі Європи були зіграні шість з восьми перших матчів цієї ж стадії.

Рішення про формат догравання турнірів мають ухвалити на засіданні виконкому УЄФА 17 червня.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає можливість дограти Лігу чемпіонів на нейтральних полях.