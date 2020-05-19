На вулицях лежать трупи: екс-власник Формули-1 залишив Бразилію разом з дружиною

Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун та його вагітна дружина Фабіана покинули Бразилію через поширення коронавірусу у країні.

За словами 89-річного функціонера, зараз він разом із дружиною знаходиться у швейцарському Гштаді, а Сан-Паулу, де вони перебували раніше, став осередком Covid-19 у Бразилії.

— На вулицях лежать трупи, лікарні просто переповнені. Президент у шоковому стані, він лише зараз усвідомив, всю серйозність ситуації. Я не хочу, щоб моя дитина народився у такому хаосі в країні. У Швейцарії ж все спокійно, – розповів Екклстоун.

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Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Берні Еккслстоун стане батьком вчетверте. Він разом із дружиною Фібіаною Флосі чекають на поповнення у липні 2020 року.

Фото: Fabiana Ecclestone

Джерело: Blick