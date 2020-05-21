Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році можуть скасувати – Томас Бах

Літні Олімпійські ігри 2020 року, що перенесли на наступний рік через пандемію Covid-19 у світі, можуть скасувати. Таку ймовірність допускає глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

— Постійно переносити змагання та наймати до 5 тис. осіб в оргкомітет Ігор неможливо. Не можна щороку змінювати графік міжнародних федерацій у всьому світі – у спортсменів повинна бути визначеність. Ми повинні бути готові до різних сценаріїв, сподіваємося, що у липні наступного року Ігри відбудуться. Але можуть знадобитися додаткові заходи для дотримання безпеки – можливо, для спортсменів та інших членів делегацій буде потрібен карантин, – сказав чиновник.

Бах сподівається, що відкладені Ігри, що мають відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021 року, будуть унікальними та стануть нагодою для світу відсвяткувати перемогу над коронавірусом.

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Також Бах не відхиляє можливості, що змагання доведеться провести за закритими дверима.

МОК виділив $800 млн, щоб допомогти у фінансовому плані Токіо, який зазнав збитку через перенесення змагань на суму від $2 до 6 млрд.