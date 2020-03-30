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Факти / Спорт

Оргкомітет Олімпіади-2020 назвав нову дату старту Ігор

Відкриття літніх Олімпійських ігор у Токіо відбудеться 23 липня 2021 року, змагання триватимуть до 8 серпня.

Паралімпійські ігри пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.

Такі дати під час прес-конференції у Токіо офіційно оголосив глава оргкомітету Токіо-2020 Есіро Морі.

Читайте: Глава МОК розповів, що буде з ліцензіями на Олімпійські ігри

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри у Токіо перенесли на наступний рік через пандемію коронавірусу. Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.

Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

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