Олімпіаду скасують, якщо ситуація з пандемією Covid-19 не зміниться до 2021 року

Літні Олімпійські ігри в Токіо, які перенесли на наступний рік, доведеться скасувати, якщо до літа 2021 року не вдасться впоратися з пандемією коронавірусу. Про це заявив глава оргкомітету Токіо-2020 Есіро Морі.

На запитання журналіста видання Nikkansports про те, чи перенесуть Олімпіаду ще на один рік в разі, якщо ситуація з коронавірусом залишиться без змін, Морі відповів:

— Ні, в такому разі вона буде скасована. Якщо такі проблеми як війни виникали в минулому, ігри скасовувалися. Зараз ми боремося з невидимим ворогом, – сказав голова оргкомітету Токіо-2020 Есіро Морі.

За його словами, якщо Олімпіаду вдасться провести в 2021 році після того, як людство зможе перемогти коронавірус, то такі змагання стануть ще більш цінними.

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Нагадаємо, 24 березня стало відомо, що Олімпійські ігри у Токіо-2020 перенесли на один рік через пандемію коронавірусу. Водночас сама назва Токіо-2020 залишиться без змін.

Джерело: Nikkansports