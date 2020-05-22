Німецька Бундесліга стала першої серед топ-5 ліг Європи, котра поновила поточний розіграш чемпіонату, що перервали через пандемію коронавірусу.
Тиждень тому стартував перший тур (26 тур) після відновлення чемпіонату, в якому відразу ж зійшлися Боруссія Дортмунд та Шальке (4:0) у Рурському дербі.
Читайте: Футболіст Баварії Мюллер копнув ногою тренера після заміни
Матчі 27 туру німецької Бундесліги відбудуться 22-24 травня.
Розклад матчів 27 туру Бундесліги:
|22 травня, п’ятниця
|21:30
|Герта
|_:_
|Уніон
|23 травня, субота
|16:30
|Боруссія М
|_:_
|Байєр
|16:30
|Вольфсбург
|_:_
|Боруссія Д
|16:30
|Фрайбург
|_:_
|Вердер
|16:30
|Падерборн
|_:_
|Хоффенхайм
|19:30
|Баварія
|_:_
|Айнтрахт
|24 травня, неділя
|14:30
|Шальке
|_:_
|Аугсбург
|16:30
|Майнц
|_:_
|РБ Лейпциг
|19:00
|Кельн
|_:_
|Фортуна
Нагадаємо, матчі 27 та 28 турів першої та другої Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання.