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Бундесліга: розклад та результати матчів 27 туру

Німецька Бундесліга стала першої серед топ-5 ліг Європи, котра поновила поточний розіграш чемпіонату, що перервали через пандемію коронавірусу.

Тиждень тому стартував перший тур (26 тур) після відновлення чемпіонату, в якому відразу ж зійшлися Боруссія Дортмунд та Шальке (4:0) у Рурському дербі.

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Матчі 27 туру німецької Бундесліги відбудуться 22-24 травня.

Розклад матчів 27 туру Бундесліги:

22 травня, п’ятниця
21:30 Герта _:_ Уніон
23 травня, субота
16:30 Боруссія М _:_ Байєр
16:30 Вольфсбург _:_ Боруссія Д
16:30 Фрайбург _:_ Вердер
16:30 Падерборн _:_ Хоффенхайм
19:30 Баварія _:_ Айнтрахт
24 травня, неділя
14:30 Шальке _:_ Аугсбург
16:30 Майнц _:_ РБ Лейпциг
19:00 Кельн _:_ Фортуна

Нагадаємо, матчі 27 та 28 турів першої та другої Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання.

Фото: Dreamstime

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