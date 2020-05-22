Німецька Бундесліга стала першої серед топ-5 ліг Європи, котра поновила поточний розіграш чемпіонату, що перервали через пандемію коронавірусу.

Тиждень тому стартував перший тур (26 тур) після відновлення чемпіонату, в якому відразу ж зійшлися Боруссія Дортмунд та Шальке (4:0) у Рурському дербі.

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Матчі 27 туру німецької Бундесліги відбудуться 22-24 травня.

Розклад матчів 27 туру Бундесліги:

22 травня, п’ятниця 21:30 Герта _:_ Уніон 23 травня, субота 16:30 Боруссія М _:_ Байєр 16:30 Вольфсбург _:_ Боруссія Д 16:30 Фрайбург _:_ Вердер 16:30 Падерборн _:_ Хоффенхайм 19:30 Баварія _:_ Айнтрахт 24 травня, неділя 14:30 Шальке _:_ Аугсбург 16:30 Майнц _:_ РБ Лейпциг 19:00 Кельн _:_ Фортуна

Нагадаємо, матчі 27 та 28 турів першої та другої Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання.