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Факти / Спорт

Футболіст Баварії Мюллер копнув ногою тренера після заміни

Мюнхенська Баварія у першому турі після відновлення сезону впоралася на виїзді з берлінським Уніоном. Голами у складі гостей відзначилися Роберт Левандовський та Бенжамен Павар.

Хавбек мюнхенців Томас Мюллер теж забив, але його взяття воріт скасували після перегляду VAR. На 89-й хвилині наставник Баварії Ханс-Дітер Флік замінив Мюллера.

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Оскільки за новими правилами тиснути руки офіційним особам матчу заборонено, на шляху до лави запасних Мюллер дружньо копнув ногою свого тренера.

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Перемога над Уніоном принесла у скарбничку Баварії (58) ще три пункти, чим допомогла закріпити лідерство у турнірній таблиці Бундесліги. Найближчий переслідувач – Боруссія має у своєму активі 54 очки. Берлінський Уніон (30) йде дванадцятим.

В іншому матчі 26 туру Бундесліги Боруссія Дортмунд розгромила у рідних стінах гельзенкірхенський Шальке.

Фото: Dreamstime

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