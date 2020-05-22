Матчі Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання

Керівництво німецької Бундесліги вирішило провести акцію в пам’ять про тих, хто помер від коронавірусної інфекції.

Найближчі матчі 27 та 28 турів першої та другої Бундесліги розпочнуться з хвилини мовчання, а футболісти гратимуть із чорними пов’язками.

— Ми висловлюємо щиру подяку всім медикам, котрі продовжують невпинно боротися з коронавірусом, а також іншим людям з різних сфер діяльності, які вийшли на стежину боротьби з вірусом, – заявив президент німецької футбольної ліги Крістіан Зайферт.

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Чемпіонат Німеччини з футболу відновили 16 травня після паузи, пов’язаної з пандемією Covid-19.

Нагадаємо, у першому турі після відновлення сезону футболіст Баварії Томас Мюллер копнув ногою свого тренера.

Джерело: DFL