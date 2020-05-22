Мяунель Нойєр: кіт-воротар не пропустив жодного голу

Популярний YouTube-блогер Кріс Діксон виклав на своїй сторінці у Twitter відео, де він грає зі своїм котом у футбол.
Пухнастика звати Мяунель Нойєр – на честь голкіпера мюнхенської Баварії та збірної Німеччини.
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У ролику Діксона його кіт виступає в ролі воротаря, відбиваючи м’ячі, що подає йому господар. На фоні лунають шум футбольних фанатів та голос коментатора.
Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn
— Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020
Чутки про здібності домашнього улюбленця блогера дійшли до мюнхенської Баварії. Прес-служба клубу ретвітнула відео з Мяунелем Нойєром та зробила порівняльну нарізку кота та голкіпером Мануелем Нойєром.
Meownuel Neuer @Manuel_Neuer https://t.co/dwIwTdxx7i pic.twitter.com/tck09nbpqz
— FC Bayern München (@FCBayern) May 19, 2020
Нагадаємо, у першому турі після відновлення сезону футболіст Баварії Томас Мюллер копнув ногою свого тренера.