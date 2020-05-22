PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Мяунель Нойєр: кіт-воротар не пропустив жодного голу

Популярний YouTube-блогер Кріс Діксон виклав на своїй сторінці у Twitter відео, де він грає зі своїм котом у футбол.

Пухнастика звати Мяунель Нойєр – на честь голкіпера мюнхенської Баварії та збірної Німеччини.

Читайте: Бундесліга: розклад та результати матчів 27 туру

У ролику Діксона його кіт виступає в ролі воротаря, відбиваючи м’ячі, що подає йому господар. На фоні лунають шум футбольних фанатів та голос коментатора.

Чутки про здібності домашнього улюбленця блогера дійшли до мюнхенської Баварії. Прес-служба клубу ретвітнула відео з Мяунелем Нойєром та зробила порівняльну нарізку кота та голкіпером Мануелем Нойєром.

Нагадаємо, у першому турі після відновлення сезону футболіст Баварії Томас Мюллер копнув ногою свого тренера.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх