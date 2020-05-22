Мяунель Нойєр: кіт-воротар не пропустив жодного голу

Популярний YouTube-блогер Кріс Діксон виклав на своїй сторінці у Twitter відео, де він грає зі своїм котом у футбол.

Пухнастика звати Мяунель Нойєр – на честь голкіпера мюнхенської Баварії та збірної Німеччини.

Читайте: Бундесліга: розклад та результати матчів 27 туру

У ролику Діксона його кіт виступає в ролі воротаря, відбиваючи м’ячі, що подає йому господар. На фоні лунають шум футбольних фанатів та голос коментатора.

Knew naming him Meownuel Neuer was a mistake pic.twitter.com/w3MrwH5Opn — Chris Dixon (@chrismd10) May 18, 2020

Чутки про здібності домашнього улюбленця блогера дійшли до мюнхенської Баварії. Прес-служба клубу ретвітнула відео з Мяунелем Нойєром та зробила порівняльну нарізку кота та голкіпером Мануелем Нойєром.

Нагадаємо, у першому турі після відновлення сезону футболіст Баварії Томас Мюллер копнув ногою свого тренера.