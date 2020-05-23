Вольфсбург — Боруссія Дортмунд – 0:2
Голи: Герерро, 32 Хакімі 78
Вилучення: Клаус, 82
Вольфсбург приймав Боруссію Дортмунд в рамках матчу 27 туру німецької Бундесліги. Зустріч пройшла на Фольксваген Арена у Вольфсбургу та завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 2:0.
Джмелі вийшли вперед вже у першому таймі завдяки результативному дару Рафаеля Герерро на 32-й хвилині. По перерві перевагу команди з Дортмунда подвоїв Ашраф Хакімі з пасу від Джейдона Санчо.
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За вісім хвилин до кінця основного часу господарі поля залишилися у меншості – Фелікс Клаус отримав пряму червону картку.
Таким чином Боруссія має в активі 57 очок та посідає другу сходинку турнірної таблиці Бундесліги. Вольфсбург (39) йде шостим.
Нагадаємо, всі матчі 27-го туру чемпіонату Німеччини розпочинаються з хвилини мовчання.
Фото: VfL Wolfsburg