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Факти / Спорт

Боруссія Дортмунд впевнено обіграла Вольфсбург

Вольфсбург — Боруссія Дортмунд – 0:2

Голи: Герерро, 32 Хакімі 78

Вилучення: Клаус, 82

Вольфсбург приймав Боруссію Дортмунд в рамках матчу 27 туру німецької Бундесліги. Зустріч пройшла на Фольксваген Арена у Вольфсбургу та завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 2:0.

Джмелі вийшли вперед вже у першому таймі завдяки результативному дару Рафаеля Герерро на 32-й хвилині. По перерві перевагу команди з Дортмунда подвоїв Ашраф Хакімі з пасу від Джейдона Санчо.

Читайте: Бундесліга: розклад та результати матчів 27 туру

За вісім хвилин до кінця основного часу господарі поля залишилися у меншості – Фелікс Клаус отримав пряму червону картку.

Таким чином Боруссія має в активі 57 очок та посідає другу сходинку турнірної таблиці Бундесліги. Вольфсбург (39) йде шостим.

Нагадаємо, всі матчі 27-го туру чемпіонату Німеччини розпочинаються з хвилини мовчання.

Фото: VfL Wolfsburg

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