Колишній футболіст італійської Роми Джозеф Буассе помер у віці 21 року. Причиною смерті камерунського хавбека став серцевий напад.
Буассе був футболістом італійської Роми з 2017 по 2019 рік, хоча не провів жодної гри за головну команду вовків, обмежившись матчами за команду до 19 років.
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У лютому 2020 року Буассе уклав контракт з Університатя Клуж з другого дивізіону чемпіонату Румунії.
Римський клуб висловив співчуття близьким та друзям футболіста.
L’#ASRoma piange la scomparsa dell’ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr
— AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020
Нагадаємо, італійська Аталанта повідомила про смерть 19-річного півзахисника команди Андреа Рінальді.
Фото: AS Roma