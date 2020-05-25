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Факти / Спорт

21-річний екс-футболіст Роми помер від серцевого нападу

Колишній футболіст італійської Роми Джозеф Буассе помер у віці 21 року. Причиною смерті камерунського хавбека став серцевий напад.

Буассе був футболістом італійської Роми з 2017 по 2019 рік, хоча не провів жодної гри за головну команду вовків, обмежившись матчами за команду до 19 років.

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У лютому 2020 року Буассе уклав контракт з Університатя Клуж з другого дивізіону чемпіонату Румунії.

Римський клуб висловив співчуття близьким та друзям футболіста.

Нагадаємо, італійська Аталанта повідомила про смерть 19-річного півзахисника команди Андреа Рінальді.

Фото: AS Roma

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