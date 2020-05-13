У Японії від захворювання, спричиненого коронавірусом, помер професійний борець сумо.

28-річний Себусі помер в одній із токійських лікарень. Він став першим професійним сумоїстом в Японії, у якого виявили зараження Covid-19 минулого місяця.

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Загальна кількість заражених коронавірусом на території Японії, включаючи пасажирів та екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess, перевищує 16,7 тис. осіб.

Жертвами вірусу у Японії стали щонайменше 691 осіб. Понад 9,5 тис. осіб одужали, ще 247 пацієнта перебувають у важкому стані у палатах інтенсивної терапії.

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