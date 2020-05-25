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Факти / Спорт

Стамбульське диво: матчу Мілан – Ліверпуль 15 років

Мілан — Ліверпуль 3:3 (2:3)

Голи: Мальдіні, 1 Креспо, 39, 44 — Джеррард, 54 Шміцер, 56 Алонсо, 60

25 травня 2005 року відбувся легендарний фінал Ліги чемпіонів сезону-2004/05. У вирішальній грі на Олімпійському стадіоні Ататюрка у Стамбулі зустрілися італійський Мілан та англійський Ліверпуль.

До перерви россонері вели з рахунком 3:0 завдяки голу Мальдіні та дублю Креспо, але у другому таймі червоні створили свій легендарний камбек.

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Спершу Джеррард, Шміцер та Алонсо зрівняли у рахунку та перевели гру в овертайм. Доля трофею вирішувалася у серії пенальті, де переможцями виявилися мерсисайдці: Сержиньо, Пірло та Шевченко не змогли з точки переграти Дудека.

Цікаво, що Андрій Шевченко нещодавно зізнався, що досі не може дивитися відео з фіналу у Стамбулі та сейви Єжи Дудека.

Вигравши Лігу чемпіонів УЄФА вп’яте у своїй історії, Ліверпуль заслужив право на те, щоб назавжди залишити трофей у себе.

Також Факти ICTV пропонують згадати камбек Ліверпуля в матчі з Барселоною в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19.

Фото: Dreamstime

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