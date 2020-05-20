Шахтар Донецьк — Вердер – 2:1

Голи: Адріану, 25 Жадсон, 97 — Налду, 35

Шахтар: Пятов, Срна, Кучер, Чигринський, Рац, Левандовскі, Фернандінью, Ілсінью (Гай, 100), Вілліан, Жадсон (Дуляй, 112), Луїс Адріану (Гладкий, 90);

Вердер: Візе, Фріц (Пасанен, 95), Предль, Налду, Беніш, Фрінгс, Бауманн, Німаєр (Тзіоліс, 103), Озіл, Пісарро, Русенберг (Гант, 78).

11 років тому, 20 травня 2009 року, донецький Шахтар став володарем свого першого європейського трофею – Кубку УЄФА.

У фінальному матчі на стадіоні Шюкрю Сараджоглу в Стамбулі підопічні Мірчи Луческу здолали німецький Вердер з рахунком 2:1.

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Рахунок в матчі відкрив бразилець Луїс Адріано на 25 хвилині. Через десять хвилин його співвітчизник Налду відновив паритет у зустрічі.

Доля трофею вирішувалася у доданий час. На 97 хвилині Жадсон встановив остаточний рахунок на табло – 2:1. Саме Жадсон став найкращим гравцем того матчу.

Нагадаємо, Шахтар є останнім володарем трофею Кубка УЄФА. З 2010 року турнір перейменували на Лігу Європи УЄФА.

Фото: Офіційний сайт ФК Шахтар