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Факти / Спорт

У Вест Гемі придумали, як фанати зможуть підтримувати команду на стадіоні

В Англії готуються до відновлення поточного футбольного сезону, що перервали через пандемію коронавірусу.

Керівництво Вест Гем Юнайтед розробляє варіант з трансляцією облич уболівальників на екранах стадіону під час матчів молотобійців.

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Фанати під час перегляду ігор перебуватимуть у додатку Zoom, а їхні обличчя показуватимуть на стадіоні, щоб створити ефект їхньої присутності на арені.

Втім, вболівальники не зможуть дивитися футбол через Zoom, оскільки це суперечить правилам телевізійних трансляцій.

— Легко можна розмістити 1 тис. маленьких облич фанатів на великих екранах стадіону. Це буде схоже на ефект мозаїки. Зображення будуть крихітними, але футболісти зможуть їх бачити, – розповів один з фанатів.

Варіант з картонними фігурами на трибунах, який використовують у Німеччині, Вест Хем вже відхилив.

Нагадаємо, в АПЛ дозволили повноцінні контактні тренування.

Джерело: Express

Фото: Dreamstime

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