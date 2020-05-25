У Вест Гемі придумали, як фанати зможуть підтримувати команду на стадіоні

В Англії готуються до відновлення поточного футбольного сезону, що перервали через пандемію коронавірусу.
Керівництво Вест Гем Юнайтед розробляє варіант з трансляцією облич уболівальників на екранах стадіону під час матчів молотобійців.
Читайте: Схожа на килим чи вірус: фанатів шокувала нова форма Манчестер Сіті
Фанати під час перегляду ігор перебуватимуть у додатку Zoom, а їхні обличчя показуватимуть на стадіоні, щоб створити ефект їхньої присутності на арені.
Втім, вболівальники не зможуть дивитися футбол через Zoom, оскільки це суперечить правилам телевізійних трансляцій.
— Легко можна розмістити 1 тис. маленьких облич фанатів на великих екранах стадіону. Це буде схоже на ефект мозаїки. Зображення будуть крихітними, але футболісти зможуть їх бачити, – розповів один з фанатів.
Варіант з картонними фігурами на трибунах, який використовують у Німеччині, Вест Хем вже відхилив.
Нагадаємо, в АПЛ дозволили повноцінні контактні тренування.
Джерело: Express