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Факти / Спорт

В АПЛ дозволили повноцінні контактні тренування

Англійські футбольні клуби можуть проводити повноцінні контактні тренування у групах.

Відповідне рішення ухвалив уряд Великої Британії. Зазначимо, що воно поширюється не лише на футбол, але й на інші види контактного спорту.

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Тепер спортсменам можна грати у невеликих групах у квадрат (футбол), спарингувати у бойових видах спорту тощо.

Англійську Прем’єр-лігу призупинили у березні через пандемію коронавірусу. На момент паузи у лізі відіграли 29 турів із 38.

До речі, англійська Прем’єр-ліга хоче влаштувати для Ліверпуля церемонію нагородження, якщо чемпіонат дограють та мерсисайдці оформлять титул.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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