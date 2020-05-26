Манчестер Юнайтед — Баварія Мюнхен – 2:1

Голи: Шерінгем, 90+1 Сульшер, 90+3 — Баслер, 6

26 травня 1999 року відбувся останній фінал Ліги чемпіонів у XX столітті. У вирішальному матчі на Камп Ноу у Барселоні зустрілися Манчестер Юнайтед та мюнхенська Баварія.

Забивши на шостій хвилині матчу підопічні Оттмара Хітцфельда вели у рахунку всю гру. Здавалося, що трофей Ліги чемпіонів поїде до Мюнхена, адже німцям лишилося простояти компенсовані хвилини, що додав до другого тайму арбітр П’єрлуїджі Колліна.

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На першій доданій хвилині рахунок на табло змінив Тедді Шерінгем, а через дві хвилини червоних дияволів вивів уперед Уле Гуннар Сульшер.

Фінал 1999 року цілком міг стати українським, якби у півфіналі ЛЧ київське Динамо таки дотисло мюнхенську Баварію. Однак перший та єдиний вихід української команди до фіналу головного клубного турніру Європи так і не відбувся.

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