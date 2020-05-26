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Відео про кота-голкіпера Мяунуеля Нойєра виявилося фейком

Британський блогер на YouTube Кріс Діксон нещодавно виклав відео, де його кіт на ім’я Маунуель Нойєр робить дивовижні сейви. Пізніше хлопчина зізнався, що ролик є фейком.

Відео з котом вийшло вірусним та потрапило у випуски новин у всьому світі, а також з’явилося у випуску програми The Late Late Show Джеймса Кордена.

Кріс запевняє, що він розповідав медіа, які до нього звернулися, що справа у монтажі, але це нікого не збентежило. Відео в усіх соцмережах набрало приблизно 200 млн переглядів.

Діксон зняв ще один ролик, в якому розповів секрет створення першого відео. Насправді кіт реагував не на м’яч, а на іграшкового фламінго.

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Спершу блогер відзняв стрибки пухнастика за іграшкою, а потім поставив штатив з платформою у ті місця, де кіт ловив фламінго, і методично намагався потрапити в нього справжнім м’ячиком. Далі Діксон вдався до феєричного монтажу.

Нагадаємо, відео з котом ретвітнув офіційний Twitter-акаунт мюнхенської Баварії.

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