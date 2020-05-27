Італійська Серія А офіційно підтвердила дату відновлення поточного сезону, що призупинили через пандемію коронавірусу.

На сайті Серії А опублікували заяву, в якій йдеться, що рада директорів ухвалила рішення відновити чемпіонат Італії з футболу з 13 червня.

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Ймовірно, заборона прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте щодо проведення спортивних заходів до 14 червня не вплине на відновлення чемпіонату країни з футболу.

Остаточно затвердити відповідне рішення мають 28 травня після зустрічі з міністром спорту.

В італійській Серії А залишилося відіграти 12 турів. Нині лідером є туринський Ювентус, слідом йде Лаціо, який відстає від б’янконері на один пункт.

До речі, в англійській Прем’єр-лізі дозволили повноцінні контактні тренування.

Джерело: Serie A