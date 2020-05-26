Травмований Ібрагімович з одноклубником відвідали на байках озеро Комо

Футбольний клуб Мілан повідомив про характер травми форварда команди Златана Ібрагімовича, який травмувався на тренуванні у понеділок.

Россонері запевнили, що футболіст не ушкодив ахіллове сухожилля.

— Ібрагімович на вчорашньому тренуванні отримав травму камбаловидного м’яза на правій гомілці. Ахіллове сухожилля абсолютно не ушкоджене. Контрольну експертизу травми проведуть через 10 днів, – йдеться в повідомленні клубу.

Попри ушкодження Златан знаходить час для розваг. Разом зі своїм одноклубником Хаканом Чалханоглу він прокатався на мотоциклі.

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Футболісти відвідали мальовниче озеро Комо, що знаходиться неподалік Мілана.

View this post on Instagram Rollin @hakancalhanoglu A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on May 26, 2020 at 2:28am PDT

Раніше італійські ЗМІ писали, що Ібрагімович через травму може вибути надовго.

Джерело: AC Milan