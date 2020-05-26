PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Травмований Ібрагімович з одноклубником відвідали на байках озеро Комо

Футбольний клуб Мілан повідомив про характер травми форварда команди Златана Ібрагімовича, який травмувався на тренуванні у понеділок.

Россонері запевнили, що футболіст не ушкодив ахіллове сухожилля.

— Ібрагімович на вчорашньому тренуванні отримав травму камбаловидного м’яза на правій гомілці. Ахіллове сухожилля абсолютно не ушкоджене. Контрольну експертизу травми проведуть через 10 днів, – йдеться в повідомленні клубу.

Попри ушкодження Златан знаходить час для розваг. Разом зі своїм одноклубником Хаканом Чалханоглу він прокатався на мотоциклі.

Читайте: Роналду на тренуванні закинув ногою м’яч у баскетбольне кільце

Футболісти відвідали мальовниче озеро Комо, що знаходиться неподалік Мілана.

 

View this post on Instagram

 

Rollin @hakancalhanoglu

A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on

Раніше італійські ЗМІ писали, що Ібрагімович через травму може вибути надовго.

Джерело: AC Milan

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх