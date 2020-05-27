У США підготовка до чемпіонського бою коштує до $25 тис. – Постол

Героєм онлайн-проекту Факти.Спорт з дому став український боксер та колишній чемпіон світу за версією WBC Віктор Постол.

У лютому Постол мав зустрітися у поєдинку з чемпіоном WBC та WBO у першій напівсередній вазі Хосе Раміресом, однак через коронавірус бій скасували. Спортсмен розповів про ситуацію з поєдинком, співпрацю з Фредді Роучем та скільки коштує підготовка до чемпіонського бою.

— У мене мав відбутися бій 1 лютого. Я поїхав у США для підготовки, пройшов хороший збір, потім поїхав у Китай, де все це почалося. Практично через сім днів мені сказали, що бій скасували і ми повернулися додому. Ми чекали на нову дату. Вона з’явилася – це було 9 травня, я знову вилетів до США для підготовки, минуло 20 днів і знову повернувся додому. Тепер чекаю на третю дату, адже поки нічого не зрозуміло.

— Рамірес днями заявив, що він готується та чекає на нову дату. Top Rank заявляли, що ця дата може бути призначена на початок липня. Яка ситуація у тебе з тренувальним табором зараз?

— Я теж чув цю інформацію, але конкретної дати ще немає. Якщо вони хочуть провести бій у липні, я поки не можу вилетіти до США через закриті кордони. Щойно їх відкриють, я швидко зберу речі та вилечу на підготовку. Я себе підтримую у хорошій формі, якщо відкриють кордони я можу готуватися тут. Мені важливо потрапити у США хоча б за місяць до поєдинку.

— У тебе є дуже успішний етап співпраці з Фредді Роучем. Під його керівництвом ти дуже гучно перемагав, ставав чемпіоном. Скажи, чи продовжуєш ти далі з ним співпрацю?

— Коли я вперше приїхав готуватися у США, я потрапив до Фредді Роуча. Відтоді я нічого не змінюю. Мені сподобалася підготовка та ставлення Роуча. Я вже років п’ять нічого не змінюю, мені все подобається.

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— Зараз ти не можеш готуватися з Фредді Роучем. З ким ти готуєшся, як відбувається твій звичайний тренувальний процес в Україні?

— Коли я у США то на два місяці моїм тренером стає Фредді Роуч, а коли я в Україні моїм тренером завжди є Олександр Поліщук. Я з ним співпрацював ще коли був в аматорах, а зараз він мені допомагає у профі.

— Гвоздик сказав, що в Україні він битися не буде, тому що йому не можуть запропонувати гідний гонорар. Скажи, наскільки це відповідає дійсності і чи ти відмовився б битися в Україні?

— Насправді він правий. В Україні дуже мало промоутерських компаній, які могли б привести топового суперника чи заплатити хороші гонорари.

— Скільки коштує підготовка до чемпіонського бою?

— У США проживання, харчування, сауна, масаж, дієтолог, вітаміни та інше під час підготовки до бою коштує до $25 тис.

Також Факти ICTV в рамках онлайн-проекту Факти.Спорт з дому пропонують інтерв’ю з призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні Христиною Стуй.