Стуй: Карантин перевернув моє життя догори дриґом

Героєм онлайн-проекту Факти.Спорт з дому стала призер Олімпійських ігор-2012 у Лондоні Христина Стуй.

Спортсменка розповіла про життя на карантині, реакцію на перенесення Олімпійських ігор на наступний рік, комплекс власних вправ та флешмоб.

— Карантин перевернув моє життя догори дриґом. На мене вплинув не стільки карантин, скільки ситуація в країні загалом. Звісно, додалися перенесення Олімпійських ігор та чемпіонату Європи з легкої атлетики у Парижі. Можна сказати, що ця пандемія позбавила мене основної цілі – участі у четвертих Олімпійських іграх.

— Як ти сприйняла інформацію про перенесення ОІ-2020?

— Я була на зборах у ПАР, і вже тоді були чутки про можливе перенесення Олімпійських ігор. Щоранку я шукала інформацію про те, перенесли Ігри чи ні, очікуючи на офіційне підтвердження. Коли ж все-таки прочитала, що їх перенесли, то сказати, що я засмутилася – це нічого не сказати. Я дуже чекала цих ігор – це було моєю основною метою. Я пропустила зимовий сезон задля підготовки до Ігор. Це було для мене ударом, – розповіла Стуй.

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— Ти продовжиш готуватися до Олімпійських ігор, які відбудуться у 2021 році, чи завершиш кар’єру?

— Я продовжу готуватися до Ігор. Я вирішила закінчити кар’єру на наступній ноті – потрапити на Олімпійські ігри та показати достойний результат.

— Як ти підтримуєш форму вдома? Розкажи трішки більше про комплекс вправ, які ти розробила, та твій флешмоб в Instagram?

— Це не зовсім флешмоб. Нині я є спортсменкою Puma, яка мене запросила у свій проект під назвою Tribe 10. Я працюю з людьми-аматорами та проводжу функціональний тренінг. Коли оголосили карантин у країні, я вирішила запустити челендж, щоб люди слідкували за своєю формою. Самих вправ мало, потрібно дотримуватися правильного харчування.

Також Факти ICTV в рамках онлайн-проекту Факти.Спорт з дому пропонують інтерв’ю з олімпійською чемпіонкою 2012 року в Лондоні Яною Шемякіною.