Український боксер Олександр Усик порадував своїх шанувальників новим творчим відео.

У ролику спортсмен поміркував на тему щастя, а потім заспівав пісню французького виконавця Крістофа Мае під назвою Il Est Où Le Bonheur, а також станцював під російську пісню Под гипнозом у виконанні Artik & Asti.

— Дорогі друзі, для всіх вас чудова пісня. Дуже подобається, я скажу, про що там співається. Там співається про те, що ми шукаємо щастя ззовні, а щастя – воно поруч.

Щастя – поряд з нами. Ваше здоров’я, ваші щасливі діти, ваші дружина, чоловік, мама, бабуся, дідусь, просто близькі люди, друзі… Та просто недруги! Не шукайте щастя десь за межами себе, знайдіть його в собі. Радійте тому, що ви дихаєте, бачите, ходите своїми власними ногами. Ось в цьому і є щастя, – сказав Усик.