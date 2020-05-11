Я українець, і ви мене звідси не виженете: Усик відповів на критику

Боксер Олександр Усик відповів на критику, яку висловили у його сторону люди, які не задоволені його політичною позицією.
– Я довго йшов до того, щоб завойовувати титули для своєї країни. Так, я це роблю для себе, але я везу їх у країну. І країну за рахунок цього знають. Ми привозимо титули, прапор підіймається, і вже дуже довгий час. Ви ж поділяєте країну – на віруючих, невіруючих.
Ви говорите, у що мені вірити. Я самостійна одиниця. Якщо я висловив свою думку, це не означає, що вона неправильна. Просто є ще якась одна думка, – сказав боксер.
Також Усик прокоментував участь у фільмі російського монастиря.
– Ви ображаєте, ви засуджуєте мене за кіно. У кіно показано те, як Бог змінив моє життя, і життя тих учасників, які знімалися в цьому фільмі.
Я можу зніматися, в яких завгодно фільмах і де завгодно – ми ж демократична держава. Ми прагнемо в демократичне суспільство. Не виривайте з контексту і не ображайте, – зазначив боксер.
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Боксер закликав медіа не висмикувати його слова з контексту.
– Моя країна Україна. Я тут живу, я тут народився і виріс. Якщо б я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати, і ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна.
Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте український народ. Ми українці, ми не малороси і не сепаратисти. У мене в паспорті написано – українець, – підкреслив боксер.
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Нагадаємо, українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка внесли до бази Миротворця.
Боксери потрапили до бази Миротворця після виходу російського документального фільму про церкву Здрастуй, брате! Христос воскрес. У фільмі боксери розповідають про дружбу з росіянами та заявляють, що українці та росіяни – це один народ.