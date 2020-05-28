Футбольний клуб Манчестер Юнайтед взяв кредит у розмірі €155 млн (£140 млн).

Видання Daily Mail повідомило, що клуб може використати ці кошти для придбання нових футболістів влітку.

Читайте: У Вест Гемі придумали, як фанати зможуть підтримувати команду на стадіоні

Відомо, що агентом та попечителем угоди виступив Bank of America. Клубу з Олд Траффорд відкрили кредит до квітня 2025 року.

Більшість клубів не використовують кредитні кошти для придбання нових футболістів, однак якщо трансферна вартість придбаних гравців перевищує суму запланованих продажів, то такий хід виглядає логічним.

Фінансова криза, що поширилася світом через пандемію коронавірусу, торкнулася і футболу. Фінансові звіти манкуніанців за 21 травня показали зниження доходів від трансляцій, матчів та роздрібних продажів, а також різке збільшення чистого боргу клубу до €478 млн (£429,1 млн).

У турнірній таблиці АПЛ Манчестер Юнайтед посідає п’яту сходинку, маючи в активі 45 пунктів.

Нагадаємо, в АПЛ дозволили повноцінні контактні тренування.