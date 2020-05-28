Мадридський Реал зберіг першу сходинку в оновленому рейтингу найдорожчих футбольних клубів Європи. Вартість галактикос складає €3,4 млрд, що на 1,5% більше, ніж 12 місяців тому.

Найбільшого прогресу досяг чинний володар трофею Ліги чемпіонів Ліверпуль. Мерсисайдці піднялися з сьомої сходинки на п’яту. Їхня вартість зросла на 19,3% і тепер становить €2,6 млрд.

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Таким чином Ліверпуль обійшов Манчестер Сіті та Челсі, які зазнали фінансових збитків. Містяни втратили щонайменше 0,3%, а аристократи аж 6,3%.

Найдорожчим англійським клубом залишається Манчестер Юнайтед, який посідає другу сходинку рейтингу між Реалом та Барселоною. Четвертою у рейтингу йде мюнхенська Баварія.

Також значного прогресу досягнув минулорічний фіналіст Ліги чемпіонів Тоттенгем, збільшивши прибуток на 15,8%.

Топ-10 найдорожчих футбольних клубів Європи:

1. Реал Мадрид (без змін) – €3,4 млрд (+1,5%)

2. Манчестер Юнайтед (без змін) – €3,27 млрд (-2%)

3. Барселона (+1) – €3,12 млрд (+ 12,2%)

4. Баварія Мюнхен (-1) – €2,81 млрд (+ 0,4%)

5. Ліверпуль (+2) – €2,6 млрд (+ 19,3%)

6. Манчестер Сіті (-1) – €2,54 млрд (-0,3%)

7. Челсі (-1) – €2,16 млрд (-6,3%)

8. Тоттенгем Готспур (+1) – €2,01 млрд (+ 15,8%)

9. ПСЖ (+2) – €1,86 млрд (+ 36,7%)

10. Арсенал (-2) – €1,81 млрд (-13,2%).

Нагадаємо, італійська Серія А офіційно підтвердила дату відновлення поточного сезону, що призупинили через пандемію коронавірусу.