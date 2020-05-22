Японська тенісистка Наомі Осака за минулий рік заробила рекордну для жіночого спорту суму – $37,4 млн.

Таким чином 22-річна японка на $1,4 млн перевершила попередній рекорд, що належав американській тенісистці Серені Вільямс. На третій сходинці за цим показником розташувалася російська тенісистка Марія Шарапова ($29,7 млн), котра нещодавно оголосила про завершення кар’єри.

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У рейтингу сотні найбільш високооплачуваних тенісистів світу Осака посідає 29 позицію, Вільямс розташувалася на 33 місці.

Відомо, що вперше з 2016 року до рейтингу Forbes увійшли дві жінки. Повний рейтинг за підсумками 2019 року видання презентує наступного тижня.

У рейтингу WTA Наомі Осака посідає десяту сходинку. Японка має у своєму активі п’ять титулів WTA. Вона є чемпіонкою US Open-2018 та Australian Open-2019.

Нагадаємо, Міжнародна тенісна федерація відклала початок сезону через пандемію Covid-19 до 31 липня.

Джерело: Forbes