Фінал Ліги чемпіонів перенесуть зі Стамбула – The Independent

УЄФА може перенести фінал Ліги чемпіонів-2019/20 з турецького Стамбула.

Відповідне рішення мають ухвалити під час засідання робочої групи УЄФА, яке перенесли на 17 червня.

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Відомо, що розіграш сезону-2019/20 у Лізі чемпіонів та Лізі Європи планують дограти у серпні відразу після закінчення внутрішніх чемпіонатів.

УЄФА стежить за ситуацією з авіасполученнями всередині Європи, але розглядає варіант, щоб звести перельоти між країнами до мінімуму.

— Дуже ймовірно, що фінал Ліги чемпіонів перенесуть зі Стамбула. Організатори фіналу та УЄФА вже провели перші переговори, що Стамбул не зможе відбити інвестиції в разі заборони на відвідування глядачами стадіону. Поки ці дискусії перебувають на початковій стадії, але серед альтернатив вже назвали Лісабон та деякі міста Німеччини, – зазначає видання The Independent.

Лісабон був одним із претендентів на проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2020 році, але заявка португальського міста поступилася у голосуванні Стамбулу у листопаді 2017 року.

Востаннє Стамбул приймав вирішальну гру Ліги чемпіонів у 2005 році. Саме тоді Ліверпуль створив свій легендарний камбек у матчі з італійським Міланом.