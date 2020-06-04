Союз європейських футбольних асоціацій розглядає можливість догравання решти матчів Ліги чемпіонів в одній країні у форматі фіналу чотирьох.

Серед потенційних претендентів називають три країни – Португалія, Німеччина та Росія. За інформацією Bild, Німеччина вже подала заявку до УЄФА, запропонувавши арени Франкфурта, Майнца, Хоффенхайма, Дармштадта/Вісбадена.

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Відомо, що кандидат повинен заявити чотири арени, що розташовані у радіусі 100 км та відповідають вимогам УЄФА. Які саме варіанти пропонують російська та португальська сторони – не відомо.

Остаточне рішення щодо місця та формату проведення решти матчів Ліги чемпіонів повинні ухвалити на засіданні виконкому УЄФА 17 червня.

Спершу фінал Ліги чемпіонів мав відбутися у Стамбулі, але нині в УЄФА розглядають можливість відібрати у Туреччини вирішальну гру турніру. Серед причин називають нестабільну ситуацію у країні з пандемією.

Поновлення матчів найпрестижнішого клубного турніру Європи заплановане на 8 серпня, а фінал – 29 серпня.

Учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів встигли стати ПСЖ, Атлетіко Мадрид, РБ Лейпциг та Аталанта. Трьом парам 1/8 фіналу ще належить визначити переможця протистояння: Ліон – Ювентус (1:0), Наполі – Барселона (1:1) та Челсі – Баварія (0:3).

Що таке формат фіналу чотирьох?

Такий регламент передбачає проведення матчів стадії 1/2 фіналу однією грою та в одному місці. При цьому фінальна гра повинна пройти через три дні після півфінальних зустрічей.

Нині також розглядають можливість проведення матчів 1/4 фіналу на нейтральному полі.