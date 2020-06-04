PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Олімпійські ігри у 2021 році можуть відбутися за спрощеним зразком

Губернатор Токіо Юріко Койке заявила, що літні Олімпійські ігри можуть відбутися за спрощеною схемою через пандемію коронавірусу.

Нині організатори активно обговорюють можливі зміни. Виданню Yomiuri Койке заявила, що розглядаються варіанти з обов’язковим тестуванням та зменшенням кількості глядачів під час змагань.

— Проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор вимагає співчуття та розуміння мешканців Токіо та японського народу, – сказала Койке.

Віце-президент МОК Джон Коутс заявив, що якщо до літа 2021 року не можна буде повністю здолати Covid-19, то Олімпіада матиме зовсім інший вигляд.

Yomiuri, посилаючись на джерела в уряді Японії та оргкомітеті Ігор, заявили, що для всіх глядачів буде обов’язковим проходження ПЛР-тестів на наявність коронавірусної хвороби. Також обмежать пересування спортсменів олімпійським селищем.

Читайте: Олімпійські ігри у Токіо у 2021 році можуть скасувати – Томас Бах

Офіційний представник Токіо-2020 Маса Такая під час брифінгу не підтвердив деталі звіту японської газети, але сказав, що зацікавлені сторони шукають шляхи для упорядкування оптимізації різних сфер під час підготовки до Ігор.

— На цьому етапі у нас поки немає конкретних результатів, але ми зацікавлені у продовженні дискусій. Поширення коронавірусу – це дещо дуже неоднозначне, і ми не можемо сповна з’ясувати, як виглядатиме ситуація у наступному році, – сказав Такая.

МОК та уряд Японії у березні ухвалили безпрецедентне рішення про перенесення Ігор, що мали стартувати 8 липня 2020 року. Також у МОК зазначили, що Олімпіада у наступному році або відбудеться, або її скасують взагалі.

30 березня стало відомо, що відкриття Ігор заплановане 23 липня наступного року, а змагання триватимуть до 8 серпня.

Новим коронавірусом у світі заразилися понад 6,4 млн осіб та близько 380 тис. померли. Нині у Японії зафіксовано 17 тис. випадків зараження, з яких 900 осіб померли.

Джерело: Kyodo News

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка