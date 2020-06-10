Фінал Ліги Європи можуть перенести із Гданська

Польський Гданськ може втратити право на проведення фіналу Ліги Європи у 2020 році.

Польське видання Sport.pl з посиланням на Sueddeutsche Zeitung зазначає, що організацію фінального протистояння турніру може взяти на себе Німеччина.

Пандемія коронавірусу призупинила єврокубки у сезоні-2019/20. Фінальна зустріч Ліги Європи спершу мала відбутися 27 травня у польському Гданську.

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Нині ж німецькі ЗМІ повідомляють, що місце проведення матчу можуть змінити.

Чи перенесуть фінал Ліги Європи до Німеччини?

Німецька футбольна асоціація поки не коментує повідомлення щодо перенесення фіналу з Польщі.

Змагання ЛЄ перервали у березні на стадії 1/8 фіналу. Планується, що усі матчі дограють в одному місці у серпні 2020 року. Відомо, що всі команди проживатимуть в одному місті, а зустрічі відбуватимуться на різних стадіонах, що розташовані неподалік один від одного.

Окрім Німеччини ЗМІ раніше називали одним із претендентів на проведення фіналу Ліги Європи Афіни.

Хоча офіційне рішення в УЄФА повинні ухвалити 17 та 18 червня під час зборів виконкому організації, Німеччину вже називають головним претендентом на проведення фіналу Ліги Європи.

Турнір можуть провести у наступних містах: Франкфурт-на-Майні, Зінсгайм, Майнц, Гельзенкірхен, Дюссельдорф та Кельн.

Коммерцбанк-Арена у Франкфурті вважається головним претендентом на фінальне протистояння у ЛЄ.

Матчі Ліги Європи

12 березня відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Серед восьми пар не зіграли лише два матчі: Севілья – Рома та Інтер – Хетафе.

Свою боротьбу на турнірі продовжує донецький Шахтар. У першому матчі з Вольфсбургом на Фольксваген Арена гірники здобули перемогу з рахунком 2:1.

Джерело: Sport.pl