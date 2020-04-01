Організатори найстарішого тенісного турніру світу Вімблдону офіційно повідомили про його скасування у 2020 році.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету (AELTC) переніс Вімблдон на 2021 рік.

— З великим жалем повідомляємо, що AELTC сьогодні вирішив скасувати турнір 2020 року через побоюваннями, які пов’язані з пандемією Covid-19. 134-й розіграш турніру відбудеться з 28 червня по 11 липня 2021 року, – йдеться в повідомленні AELTC.

Спершу Вімблдон мав відбутися з 29 червня по 12 липня. Таким чином Вімблдон скасували вперше з 1945 року.

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Нині проведення всіх тенісних турнірів призупинено до 7 червня через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, ще один турнір серії Grand Slam Ролан Гаррос перенесли на осінь.

Джерело: Wimbledon