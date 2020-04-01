PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Вімблдон скасували вперше з 1945 року

Організатори найстарішого тенісного турніру світу Вімблдону офіційно повідомили про його скасування у 2020 році.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету (AELTC) переніс Вімблдон на 2021 рік.

— З великим жалем повідомляємо, що AELTC сьогодні вирішив скасувати турнір 2020 року через побоюваннями, які пов’язані з пандемією Covid-19. 134-й розіграш турніру відбудеться з 28 червня по 11 липня 2021 року, – йдеться в повідомленні AELTC.

Спершу Вімблдон мав відбутися з 29 червня по 12 липня. Таким чином Вімблдон скасували вперше з 1945 року.

Читайте: Рейтинги ATP та WTA заморозили до літа

Нині проведення всіх тенісних турнірів призупинено до 7 червня через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, ще один турнір серії Grand Slam Ролан Гаррос перенесли на осінь.

Джерело: Wimbledon

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка