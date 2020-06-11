Амстердамський Аякс показав гостьовий комплект футбольної форми на сезон-2020/21.

Джерсі поєднує в собі суміш блакитних відтінків із сучасною інтерпретацією графічних візерунків, що були популярні у 80-х та 90-х роках.

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Червоні та білі деталі роблять футболку більш контрастною. Логотип Аякса на екіпірування буде червоного кольору, як і номера та прізвища на спинах гравців.

А ось три зірки чемпіонату, полоски Adidas, різноманітні логотипи спонсорів та три хрестики Andreas (хрести є елементами гербу Амстердама – Ред.) на шиї будуть білими. Шорти та гетри – темно-сині з білими вставками.



























Мікс блакитних відтінків: Аякс показав гостьову форму на сезон-2020/21 / 7 фотографий

У презентації екіпірування амстердамського клубу взяли участь гравці: Донні ван де Бек, Дейлі Блінд, Келлі Зіман, Квінсі Промес, Йонна ван де Велде та Раян Гравенберх.

Нині новий гостьовий комплект форми клубу вже доступний для продажу в інтернет-магазині Аякса.

Через пандемію коронавірусу сезон-2019/20 у чемпіонаті Нідерландів з футболу завершили достроково.

Команди встигли відіграти 25 турів, за підсумками яких таблицю очолював Аякс. Однак у Нідерландах ухвалили рішення не визначати чемпіона країни.

Джерело: AFC Ajax

Фото: AFC Ajax