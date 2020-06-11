На Олімпіаді-2024 скоротять квоту для спортсменів – МОК

Міжнародний олімпійський комітет в режимі відеоконференції провів засідання, під час якого підтвердив принципи проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

Зокрема, на Іграх-2024 зменшать квоту для спортсменів (у тому числі для всіх нових видів спорту) до 10,5 тис.

— Виняткова ситуація, що спричинена Covid-19, вимагає вжиття надзвичайних заходів. Тому будь-яке рішення, що стосується програми заходів у Парижі у 2024 року повинно відображати Олімпійську програму 2020 року. Хоча нові види спорту поки не можна перевірити на олімпійській сцені, нам потрібно надати впевненість зацікавленим спортсменам, їхнім НОК, федераціям та оргкомітету, – сказав президент МОК Томас Бах.

Відзначимо, що на Олімпійських іграх 2020 року у Токіо, що мали відбутися влітку, повинні були виступити 11 тис. атлетів.

Також МОК хоче досягнути гендерної рівності учасників: рівної кількості чоловіків та жінок у тих олімпійських видах, де це можливо.

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Остаточна принципи Ігор-2024 у Парижі затвердять не пізніше грудня 2020 року. Олімпіада у Франції повинна відбутися у період з 26 липня по 11 серпня.

Літні Олімпійські ігри 2024 року

13 вересня 2017 року під час 131 сесії у столиці Перу Лімі МОК оголосив, що столицею Олімпійських ігор 2024 року стане Париж. Також на проведення змагань претендував Лос-Анджелес, Гамбург, Будапешт та Бостон (останні три міста спершу подали заявку на проведення, але згодом відмовилися).

У 2019 році стало відомо, що до програми Ігор у Парижі увійдуть чотири нові види спорту: спортивне скелелазіння, брейк-данс, серфінг та скейтбординг.

Нові види спорту введуть у програму Ігор лише за наявності місць для їхнього проведення з умовою, що ці змагання будуть включені в чинну систему розподілу олімпійських ліцензій.

Джерело: Olympic