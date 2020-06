Хто в Україні виграє від відсутності фанатів на стадіонах і яка ситуація у світі

Футбольний світ поступово оговтується від паузи, що настала через пандемію коронавірусу. Після того, як гра мільйонів зникла з великих стадіонів та екранів телевізорів майже на три місяці, шанувальники футболу тішили себе хіба ретроматчами.

Винятком стали лише шість країн світу: Білорусь, Таджикистан, Туркменістан, Тайвань, Бурунді та Нікарагуа. Фанати жартували, що зірковим футболістам, на кшталт Роналду, Мессі, Салаха чи Мбаппе, варто придивитися до клімату та футболу у Білорусі. З іншої боку, ВООЗ, УЄФА та інші світові організації критикували проведення матчів.

Читайте: Чи є місце акціям протесту на стадіоні? У ФІФА закликають до здорового глузду

Позаяк Білорусь лишалася єдиною європейською країною з футболом та ще й з уболівальниками, її ліга дісталася терен Англії – британський спортивний мовник Sky Sports придбав права на огляди матчів тамтешнього чемпіонату.

Та вже незабаром англійці побачать і своїх кумирів у режимі live. З 17 червня поновиться англійська Прем’єр-ліга. Щонайменше до старту сезону-2020/21 вболівальники не зможуть потрапити на стадіони Великої Британії, Італії та Іспанії. З такою ж умовою відновилася німецька Бундесліга та чемпіонат України.

У Росії, яка станом на 3 червня залишається третьою країною світу за кількістю заражених коронавірусною інфекцією (432 тис.), вирішили поновити чемпіонат країни з футболу з 19 червня з вболівальниками на трибунах.

Допуск фанатів проводитиметься у кілька етапів. Спершу заповненість стадіону має не перевищувати 10%. Міністр спорту РФ Олег Матицин заявив, що вболівальники повинні бути на трибунах у масках та рукавичках.

Наставник російської збірної Станіслав Черчесов назвав це рішення хорошим.

Також відомо, що уболівальників допускатимуть на трибуни в Угорщині. Всього у країні зафіксовано 3 931 інфіковану особу. Втім, остаточне рішення про допуск на арени ухвалюватимуть самі клуби.

На початковому етапі на стадіонах відкриють лише три сектори, а особи, старші за 65 років, допускатися на футбол не будуть. Також обов’язковою умовою перебування є наявність маски, а перед входом на арену вимірюватимуть температуру.

Ще однією країною, де дозволили фанам бути присутніми на стадіонах, стала Болгарія, де всього 2 560 інфікованих.

За наказом Міністерства охорони здоров’я, на стадіони пускатимуть глядачів, заповнюючи арени до 30%. Вболівальників розміщуватимуть мінімум через два сидіння один від одного. Рестарт болгарського чемпіонату заплановано на 5 червня.

З 22 травня в Україні почав діяти адаптивний карантин: поступово почали відкриватися ТРЦ, літні тераси кафе, запустили громадський транспорт. А з 26 травня ухвалили рішення про поновлення чемпіонату України з футболу.

За новими правилами, кількість осіб, що може знаходитися на стадіоні під час матчу УПЛ, має не перевищувати 200, а їхній вік повинен бути від 18 до 60 років. Також обов’язковою умовою є наявність маски.

Рішення УАФ не пускати на трибуни вболівальників розкритикував шеф-редактор журналу Футбол Артем Франков. У коментарі сайту Факти ICTV журналіст сказав:

Також Франков розповів, чому клуби УПЛ не відстоюють появу на аренах фанатів.

Відсутність фанатів на трибунах може зіграти на руку і деяким футболістам. Як нещодавно сказав легендарний футболіст Франц Беккенбауер, матчі без глядачів – чудова нагода нарешті проявити себе “чемпіонам світу з тренувань”. Йдеться про гравців, які буквально розривають партнерів під час підготовчого процесу, але, виходячи на поле, губляться під тиском трибун.

Коли саме вболівальників пустять на стадіони в Україні – не відомо. За пустих трибун футбольна гра більше нагадує товарняк, а глядачі біля екранів телевізора, окрім гри, можуть писати конспекти з висловлювань з тренерських лав, словесних закидів футболістів до арбітра тощо.

Тим часом київське Динамо вирішило затягти на трибуни віртуальних вболівальників. Кияни організували конкурс перед матчем 25 туру проти Олександрії, щоб вболівальники відправили відеоповідомлення зі словами підтримки команді, які футболісти зможуть побачити перед початком матчу на табло.

Схожу схему вже практикують у чемпіонаті Данії. Керівництво ФК Орхус підключило вболівальників до відеоконференції через Zoom, а вздовж поля встановило величезні екрани, на яких демонструвалося зображення з веб-камер.

У квітні у чемпіонаті Білорусі на одній з трибун під час матчу Кубка країни між Динамо Брест та Шахтарем з’явилися манекени із прикріпленими фото людей.

Справжній скандал стався у Кореї. ФК Сеул, щоб заповнити трибуни арени, замовив манекенів. Фанати ж помітили, що це не звичайні манекени, а ляльки із секс-шопу. Окрім вибачень, клуб із Сеула сплатив штраф у розмірі $75 тис.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020