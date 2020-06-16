Золотий м’яч-2020: визначився головний претендент

Після тримісячної перерви, що пов’язана з пандемією Covid-19, продовжилася гонка за головну індивідуальну нагороду Золотий м’яч-2020.

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, який є рекордсменом за кількістю нагород, може стикнутися з жорстокою конкуренцією у боротьбі за свій сьомий Золотий м’яч. І мова не про нападника туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

Після відновлення поточного сезону у Бундеслізі, головним претендентом на нагороду вважається футболіст мюнхенської Баварії Роберт Левандовскі. Після перерви поляк відзначився шістьма забитими голами. Всього у поточному сезоні Роберт наколотив у різних турнірах 45 голів.

Баварія може оформити титул чемпіонів Бундесліги вже сьогодні, в рамках матчу 32 туру з Вердером. Також мюнхенці мають всі шанси взяти Кубок Німеччини 4 липня у фіналі проти Байєра. Не слід забувати і про те, що Баварія продовжує свій шлях у Лізі чемпіонів. У першій грі проти Челсі на виїзді в рамках 1/8 фіналу підопічні Фліка взяли гору з рахунком 3:0.

Другу та третю сходинку віддають незмінному дуету – Ліонелю Мессі та Криштіану Роналду.

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Серед претендентів на нагороду ЗМІ також називають: Кевіна Де Брюйне (Манчестер Сіті), Томаса Мюллера (Баварія), Неймара (ПСЖ), Ерлінга Голанда (Боруссія), Кілліана Мбаппе (ПСЖ), Джейдона Санчо (Боруссія), Сержа Гнабрі (Баварія), Тімо Вернера (РБ Лейпциг), Йосипа Іличича (Аталанта), Джордана Хендерсона (Ліверпуль) та Кая Хавертца (Баварія).

Володарем нагороди Золотий м’яч у 2019 році став капітан Барселони Ліонель Мессі, який обійшов захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка всього на сім очок. Третє місце за підсумками голосування посів Криштіану Роналду.