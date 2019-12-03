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Ван Дейку не вистачило 7 балів у голосуванні, щоб отримати Золотий м’яч

Капітан Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча від France Football за підсумками 2019 року.

Вирджил ван Дейк

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча за версією видання France Football у 2019 році. Ця нагорода для аргентинця стала шостою кар’єрі.

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В голосуванні Мессі набрав 686 очок, випередивши захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка лише на 7 пунктів – 679 очок. Третє місце у голосуванні посів форвард Ювентуса Криштіану Роналду (476 балів).

До п’ятірки найкращих потрапили ще два гравці Ліверпуля – форварди Садіо Мане (347) та Мохаммед Салах (178).

Нагадаємо, голкіпер Ліверпуля Аліссон отримав нагороду найкращого голкіпера року Yashin Trophy від видання France Football.

Фото: Dreamstime

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