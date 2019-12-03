Капітан Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча від France Football за підсумками 2019 року.

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі став володарем Золотого м’яча за версією видання France Football у 2019 році. Ця нагорода для аргентинця стала шостою кар’єрі.

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В голосуванні Мессі набрав 686 очок, випередивши захисника Ліверпуля Вірджила ван Дейка лише на 7 пунктів – 679 очок. Третє місце у голосуванні посів форвард Ювентуса Криштіану Роналду (476 балів).

До п’ятірки найкращих потрапили ще два гравці Ліверпуля – форварди Садіо Мане (347) та Мохаммед Салах (178).

Нагадаємо, голкіпер Ліверпуля Аліссон отримав нагороду найкращого голкіпера року Yashin Trophy від видання France Football.