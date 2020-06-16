В УЄФА вирішили, де відбудуться фінали Ліги чемпіонів у 2020-22 роках – Sky Sports

18 червня під час виконкому УЄФА мають остаточно затвердити календар поновлення поточного розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

За інформацією Sky Sports, організація вже ухвалила остаточне рішення щодо проведення решти матчів та фіналу у Лісабоні з 12 по 23 серпня.

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За цей період фінальна вісімка побореться за право отримати бажаний трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Матчі 1/8 фіналу залишаться незмінними

Частина матчів 1/8 фіналу, що залишилося дограти, відбудуться на власних стадіонах команд, як було заплановано раніше. Їх мають дограти 7 та 8 серпня.

Так, Ювентус у Турині прийме французький Ліон (1:0 поразка б’янконері у Франції),Наполі зіграє на Камп Ноу у Барселоні проти підопічних Кіке Сетьєна (1:1 на Сан-Паоло).

Також Баварія зійдеться з Челсі на Альянц-Арені (0:3 на Стемфорд Бридж), а Манчестер Сіті зіграє на Етіхад з мадридським Реалом (1:2 на Сантьяго Бернабеу).

Чвертьфінали: 12-15 серпня

Півфінали: 18-19 серпня

Фінал: 23 серпня

Також відомо, що матч за Суперкубок УЄФА пройде у Будапешті 24 вересня.

Фінал ЛЧ у Лісабоні у 2020 році

Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться у середині липня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

Місце у вісімці найкращих вже собі гарантували: італійська Аталанта, французький ПСЖ, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг.

#OTD last year, Liverpool become champions for 6th time… #UCL | @LFC pic.twitter.com/hmVM0aMdvT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2020

Ще чотири учасники 1/4 фіналу визначаться після матчей-відповідей.

Де відбудуться фінали Ліги чемпіонів у 2021 та 2022 роках?

Фінал Ліги чемпіонів у наступному році прийме Стамбул. Спершу турецьке місто повинно було прийняти вирішальну зустріч у 2020 році, але через коронавірус гру перенесли.

Матч відбудеться на Олімпійському стадіоні Ататюрка, що вміщує майже 77 тис. вболівальників.

А ось російський Санкт-Петербург, який мав бути господарем фіналу у 2021 році, прийме вирішальну гру у 2022 році. Матч має відбутися на стадіоні Зеніта — Газпром-Арені.

Жіноча Ліга чемпіонів

Також в УЄФА мають затвердити фінали у жіночій Лізі чемпіонів. Відомо, що її дограють за аналогом чоловічої.

Фінал восьми в ЛЧ відбудеться в іспанських містах Більбао та Сан-Себастьян з 21 по 30 серпня.