В УЄФА вирішили, де відбудуться фінали Ліги чемпіонів у 2020-22 роках – Sky Sports

18 червня під час виконкому УЄФА мають остаточно затвердити календар поновлення поточного розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2019/20.

За інформацією Sky Sports, організація вже ухвалила остаточне рішення щодо проведення решти матчів та фіналу у Лісабоні з 12 по 23 серпня.

Читайте: Фінал Ліги Європи можуть перенести із Гданська

За цей період фінальна вісімка побореться за право отримати бажаний трофей найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Матчі 1/8 фіналу залишаться незмінними

Частина матчів 1/8 фіналу, що залишилося дограти, відбудуться на власних стадіонах команд, як було заплановано раніше. Їх мають дограти 7 та 8 серпня.

Так, Ювентус у Турині прийме французький Ліон (1:0 поразка б’янконері у Франції),Наполі зіграє на Камп Ноу у Барселоні проти підопічних Кіке Сетьєна (1:1 на Сан-Паоло).

Також Баварія зійдеться з Челсі на Альянц-Арені (0:3 на Стемфорд Бридж), а Манчестер Сіті зіграє на Етіхад з мадридським Реалом (1:2 на Сантьяго Бернабеу).

Також відомо, що матч за Суперкубок УЄФА пройде у Будапешті 24 вересня.

Фінал ЛЧ у Лісабоні у 2020 році

Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться у середині липня у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні.

Місце у вісімці найкращих вже собі гарантували: італійська Аталанта, французький ПСЖ, іспанський Атлетіко та німецький РБ Лейпциг.

#OTD last year, Liverpool become champions for 6th time…

#UCL | @LFC pic.twitter.com/hmVM0aMdvT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2020