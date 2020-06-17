У матчі 32-го туру чемпіонату Бундесліги мюнхенська Баварія здолала на виїзді бременський Верден з мінімальним рахунком 1:0 та достроково завоювала золоті медалі чемпіонату Німеччини.

Вердер приймав гостей із Мюнхена на власній арені Вазерштадіон. Автором єдиного голу став найкращий бомбардир Бундесліги Роберт Левандовскі. На 43-й хвилині зустрічі поляк скористався пасом від захисника Жерома Боатенга та відправив м’яч у ворота бременців.

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На 79-й хвилині підопічні Ганса-Дітер Фліка залишилися у меншості після того, як хавбек Баварії Альфонсо Девіс отримав від арбітра другу жовту за фол.

У меншості гості втримали переможний результат, хоча на полі і було досить гаряче. На 90-й хвилині матчу японець Юя Осако ледь не засмутив гостей, розстрілюючи ворота з близької відстані. Втім голкіпер Мануель Нойєр був на висоті.

Окрім того, що це 30-е чемпіонство в історії баварців це і восьмий поспіль титул. Востаннє Баварія програвала срібну салатницю ще дортмундській Боруссії Юргена Клоппа.

Таким чином, за два тури до завершення Бундесліги Баварія набрала 76 очок і стала недосяжною для переслідувачів. У дортмундської Боруссії, яка зіграла на одну гру менше, 66 пунктів.

Тепер у Баварії є всі шанси оформити требл: 4 липня у фіналі Кубка Німеччини вони спробують взяти ще один трофей, а у серпні здобути найпрестижніший клубний кубок – Ліги чемпіонів.

Цікаво, що форвард Баварії Роберт Левандовскі вважається головним претендентом на нагороду Золотий м’яч за підсумками 2020 року. Саме йому нині поступається у гонці за ЗМ володар шести статуеток Ліонель Мессі.