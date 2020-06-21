13-й трофей: Шахтар – чемпіон України

ФК Шахтар завоював черговий титул чемпіона України з футболу.

Зробив це донецький клуб достроково, обігравши в 27-му турі української Прем’єр-ліги Олександрію.

Матч закінчився вольовою перемогою гірників з рахунком 3:2.

Набравши 71 очко в чемпіонаті, Шахтар став недосяжним для київського Динамо, який йде другим із 52 очками після 26 матчів. У решти команд також немає шансів наздогнати лідера.

Футбольний клуб із Донецька виграв український чемпіонат вчетверте поспіль. Загалом у Шахтаря вже 13 таких титулів.

Київське Динамо вигравало чемпіонат України 15 разів.

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Пауза в чемпіонаті

17 березня Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно призупинила змагання через пандемію коронавірусу.

Пауза в чемпіонаті України тривала до 30 травня.

Нині діє правило, яке обмежує загальну кількість учасників матчів УПЛ до 200 осіб.