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УАФ відновлює чемпіонат України – названо дату 24 туру УПЛ

Футбольний сезон в Україні відновиться з 30 травня. Таке рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу у вівторок, 26 травня.

Загальна кількість учасників матчів Української Прем’єр-ліги і Кубка України буде обмежена до 200 осіб, за умови дотримання рекомендацій з організації протиепідемічних заходів.

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Таким чином, 24-й тур УПЛ відбудеться 30 травня (базова дата), а заключні матчі 32-го туру команди зіграють 19 липня (базова дата). Матчі плей-оф за путівку в Лігу Європи заплановані на 25 і 29 липня.

Як відомо, німецька Бундесліга після відновлення поточного розіграшу чемпіонату відіграла вже два тури.

Джерело: УАФ

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