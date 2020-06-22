Усик хоче стати першим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях

Колишній чемпіон у першій важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та WBC Олександр Усик не планує завершувати свою кар’єру та має намір стати першим боксером, який стане абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Про це у коментарі виданню Sky Sports розповів промоутер українця Олександр Красюк.

— Зараз у плани Усика не входить завершення боксерської кар’єри. Поки він перемагатиме, він буде прагнути до все вищих вершин. Звісно, кожен рано чи пізно завершує кар’єру, але Усик хоче увійти в історії, ставши першим чемпіоном світу у двох вагових дивізіонах, – сказав Красюк.

Видання зазначає, що Усик став безперечним чемпіоном у важкій вазі та першим переможцем World Boxing Super Series, а тепер є обов’язковим претендентом на пояс WBO у надважкій вазі, яким володіє британець Ентоні Джошуа.

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Відзначимо, що колишній американський боксер Евандер Холіфілд вже ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі та у надважкій ваговій категорії, однак тоді у світовому боксі не існувало організації WBO і американець завоював лише по три пояси (WBC, WBA, IBF).

View this post on Instagram A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Mar 14, 2020 at 5:51am PDT

11 березня 2020 року оголосили про бій Усика з британським боксером Дереком Чісорою. Він мав відбутися 23 травня у Лондоні на O2 Arena. Втім, через пандемію коронавірусу бій відклали на невизначений термін.

Пізніше промоутер українця Едді Хірн заявив, що поєдинок можуть перенести із Великої Британії до Саудівської Аравії. Поки остаточна дата та місце бою Усик – Чісора залишається невідомою.