Бій Усик – Чісора можуть перенести в Саудівську Аравію

Бій українського боксера Олександра Усика проти британця Дерека Чісори можуть перенести в Саудівську Аравію.

Промоутер українця Едді Хірн повідомив, що деякі бої можуть перенести з Великої Британії.

— Не буде такого, що всі країни дозволять проводити у себе спортивні заходи з 1 липня. Десь це трапиться раніше, а десь трохи пізніше. Саудівська Аравія – та країна, яка раніше за інших може дозволити проведення масових заходів.

Якщо у нас не вийде провести титульні бої у Великій Британії, то слід розглядати альтернативні варіанти, – сказав Хірн.