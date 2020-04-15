Бій Усик – Чісора можуть перенести в Саудівську Аравію

Бій українського боксера Олександра Усика проти британця Дерека Чісори можуть перенести в Саудівську Аравію.
Промоутер українця Едді Хірн повідомив, що деякі бої можуть перенести з Великої Британії.
— Не буде такого, що всі країни дозволять проводити у себе спортивні заходи з 1 липня. Десь це трапиться раніше, а десь трохи пізніше. Саудівська Аравія – та країна, яка раніше за інших може дозволити проведення масових заходів.
Якщо у нас не вийде провести титульні бої у Великій Британії, то слід розглядати альтернативні варіанти, – сказав Хірн.
Читайте: Усик може влаштувати переполох у надважкій вазі – Повєткін
Нагадаємо, поєдинок Усика та Чісори перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Раніше бій мав відбутися 23 травня в Лондоні.