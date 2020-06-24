Колишній наставник львівських Карпат Юрій Дячук-Ставицький пішов із життя у віці 73 років після важкої тривалої хвороби.

— Юрій Михайлович назавжди залишиться у наших серцях як професіонал, справжній фанатик своєї справи, могутня людина з сильним характером, що заряджав колег своєю енергією. Колектив ФК Карпати висловлює щирі співчуття родині та друзям покійного Юрія Дячука-Ставицького, – йдеться на сайті ФК Карпати.

Поховають Дячука-Ставицького 25 червня у родинному склепі цвинтаря у Брюховичах.

Під керівництвом українського фахівця львівські Карпати першими серед команд Першої ліги дісталися 1/2 фіналу Кубка України у сезоні-2005/06, а вже з наступного сезону зелено-білі грали у Прем’єр-лізі після дворічної перерви.

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У Карпатах він працював також на посадах спортивного та генерального директора клубу.

Окрім Карпат Дячук-Ставицький працював у Волині, Прикарпатті, Газовику, запорізькому Металургу та російському Анжі. Під час ігрової кар’єри він грав на позиції воротаря, захищаючи рівненський Верес, Шахтар Червоноград та Скала Стрий.

Джерело: ФК Карпати