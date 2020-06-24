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Факты / Спорт

Умер экс-тренер Карпат Дячук-Ставицкий

Бывший наставник львовских Карпат Юрий Дячук-Ставицкий ушел из жизни в возрасте 73 лет после тяжелой продолжительной болезни.

— Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как профессионал, настоящий фанатик своего дела, могущественный человек с сильным характером, который заряжал коллег своей энергией. Коллектив ФК Карпаты выражает искренние соболезнования семье и друзьям покойного Юрия Дячука-Ставицкого, — говорится на сайте ФК Карпаты.

Похоронят Дячука-Ставицкого 25 июня в семейном склепе кладбища в Брюховичах.

Под руководством украинского специалиста львовские Карпаты первыми среди команд Первой лиги достались 1/2 финала Кубка Украины в сезоне-2005/06, а уже со следующего сезона зелено-белые играли в Премьер-лиге после двухлетнего перерыва.

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В Карпатах он работал также на должностях спортивного и генерального директора клуба.

Кроме Карпат Дячук-Ставицкий работал в Волыни, Прикарпатье, Газовику, запорожском Металлурге и российском Анжи. Во время игровой карьеры он играл на позиции вратаря, защищая ровенский Верес, Шахтер Червоноград и Скала Стрый.

Источник: ФК Карпаты

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